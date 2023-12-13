13 Декабря 2023
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Фото: t.me/upchs_aksay / МБУ АР УПЧС (112 Аксайского района)

В России более 400 тысяч человек остались без электричества – Минэнерго

В России более 400 тыс. человек оставались без электроснабжения по данным на 11 утра мск 13 декабря. Отключения коснулись Ростовской, Псковской областей, Дагестана, ДНР и ЛНР, сообщили в Минэнерго РФ.

В министерстве создали оперативный штаб по восстановлению электроснабжения. В авариях винят неблагоприятные погодные явления (дождь, снег, ледяной дождь, гололёдно-изморозевые отложения).

Накануне только в Ростовской области без света и частично без водоснабжения остались 180 тыс. человек, почти полностью были отключены крупные города вроде Аксая и Гуково. За ночь энергетики смогли подключить 80 тыс. из них.

Чтобы продемонстрировать силу природы Минэнерго опубликовало фотографии оторвавшихся под весом наледи проводов – толщина ледяной корки на них кое-где составляет несколько сантиметров.

Аварийная опора ЛЭП.(2023)|Фото: t.me/upchs_aksay / МБУ АР УПЧС (112 Аксайского района)

Теги: энергоснабжение, отключения, авария


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