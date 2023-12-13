В Тюмени мужчина пытался запрыгнуть в движущийся поезд

На вокзале Тюмени мужчина попытался запрыгнуть в движущийся поезд, после чего был госпитализирован.

По сообщению Уральской транспортной прокуратуры, накануне вечером мужчина 1980 г.р. попытался впрыгнуть в движущийся поезд сообщением Уфа - Новый Уренгой, однако упал на пути и был травмирован составом.

В настоящее время пострадавший находится в больнице, по некоторым данным, состояние пострадавшего тяжелое, ему оказывается медицинская помощь.

Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.