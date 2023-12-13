13 Декабря 2023
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Фото: http://aviaperm.ru/

Пермский аэропорт возглавил бывший замгендиректора "Храброво"

Новым гендиректором международного аэропорта "Пермь" стал бывший замгендиректора калининградского авиаузла "Храброво" Александр Кулюкин. Прежний генеральный директор пермского аэропорта Светлана Архипова стала его первым заместителем. Управляющий директор Султан Джармуханов покинул свой пост в "Большое Савино" в связи с переходом в Новапорт Холдинг, где продолжит свою деятельность в новом статусе. Он работал в должности управляющего директора Международного аэропорта "Пермь" с 2018 года, сообщает пресс-служба аэропорта.

Кулюкин родился 7 октября 1972 года. Имеет два высших образования: Харьковский авиационный институт им. Н.Е. Жуковского и Институт управления и экономики г. Санкт-Петербург. С 1998 по 2010 г.г. вырос с должности инженера до главного инженера ОАО "КД авиа". С 2010 по 2017 - заместитель генерального директора по производственной деятельности "Аэропорт "Храброво". С 2017 года и до прихода в аэропорт "Большое Савино" занимал должность директора по производству - первого заместителя генерального директора аэропорта "Храброво".

Александр Васильевич имеет многочисленных ведомственные награды, в 2019 году был поощрен благодарностью президента Российской Федерации.

Теги: пермский аэропорт, директор, храброво


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