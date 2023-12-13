Уральские таможенники перехватили в посылке камень за 400 тысяч рублей

На Урале таможенники перехватили в почтовом отправлении дорогой камень. Его пришлось конфисковать.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, сотрудники таможенного поста екатеринбургского аэропорта Кольцово (почтовый) обнаружили камень массой 10,32 карата в посылке, отправленной из Тюмени в Швейцарию. По документам ограненный голубой камень был обозначен как "аксессуар" стоимостью всего один доллар.

Однако экспертиза установила, что это турмалин "Параиба", цена которого превышает 400 тысяч рублей. Выяснилось, что полудрагоценный камень входит в перечень стратегически важных ресурсов. При перемещении через таможенную границу он подлежит обязательному декларированию, чего в данном случае сделано не было.

Сотрудники Тюменской таможни возбудили административное дело по статье "Недекларирование товаров". В итоге суд вынес решение о конфискации турмалина.