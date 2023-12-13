Постпред России в ООН сравнил ситуацию в секторе Газа с блокадой Ленинграда нацистами

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сравнил ситуацию в секторе Газа с блокадой Ленинграда. Такие ассоциации у него возникли после поездки на границу анклава с Египтом – там скопилось большое количество палестинских беженцев.

"Покалеченные дети в больнице, мать с ампутированными конечностями, потерявшая всю семью, но родившая ребенка, сотни готовых к отправке грузовиков с гумпомощью, которые ждут многочисленных проверок в Египте, Израиле, а потом снова в Египте, а потом по каплям пропускаются в Газу", - цитирует дипломата РИА Новости.

Постпред назвал ситуацию в секторе "ужасающей гуманитарной катастрофой".

"Мне на память приходит блокада Ленинграда нацистами во время Второй мировой войны, которая длилась почти 900 дней и унесла в результате бомбардировок и голода жизни более чем миллиона ленинградцев. Неужели и Газе уготована такая же судьба? Невозможно себе представить, что это происходит в наше время", - заключил он.