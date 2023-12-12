13 Декабря 2023
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Фото: Phil Noble / Reuters

Американские конгрессмены ожидают от Киева стратегии для утверждения очередного пакета помощи

Американские конгрессмены ожидают от Киева внятной стратегии для утверждения очередного пакета помощи. Такое заявление сделал  спикер палаты представителей Майк Джонсон после встречи с Владимиром Зеленским.

"Нам нужна четкая формулировка стратегии, которая позволит Украине победить, и пока ответы были недостаточны: они не предоставили нам ясности и деталей, о которых мы просили снова и снова", — приводят его слова РИА Новости.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что американская администрация располагает средствами на "пару недель" и два пакета военной помощи Украине. По его словам, президент Джо Байден на предстоящей встрече с Владимиром Зеленским пообещает продолжить "упорно работать" над проведением через "заупрямившийся" конгресс запроса на дополнительные ассигнования для Киева.

Добавим, что президент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.

Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевскому режиму, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.

В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.

 

Теги: Киев, стратегия, конгрессмены, США


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