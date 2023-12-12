13 Декабря 2023
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Фото: Reuters/Ronen Zvulun

Сегодня еще 22 человека пересекли контрольно-пропускной пункт "Рафах"

Сегодня еще 22 человека пересекли контрольно-пропускной пункт "Рафах", сообщили Накануне.RUв пресс-службе МЧС России.

Сейчас эвакуированные россияне и члены их семей на автобусах направляются в Каир. В оперативном штабе российские спасатели, психологи и врачи окажут им всестороннюю помощь.

Накануне стало известно, что Москва рассчитывает в ближайшие дни завершить массовую эвакуацию граждан из сектора Газа. В начале декабря сообщалось, что в зоне боевых действий в секторе Газа остаются еще 150-200 россиян, их планируется вывезти.

1 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС в секторе Газа. Сообщалось, что израильские истребители наносят удары по террористическим объектам ХАМАС в анклаве. Также в ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории.

В Кремле прокомментировали возобновление боев в секторе Газа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что несмотря на возобновление боев, Москва продолжит контакты со сторонами для освобождения остающихся в заложниках граждан России.

Теги: Рафах, контрольно-пропускной пункт, эвакуация, сектор газа


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