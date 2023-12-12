В Прикамье трехлетняя девочка погибла во время пожара, спрятавшись в шкафу

В Александровске трехлетняя девочка погибла в пожаре. Тело было обнаружено в платяном шкафу, сообщает администрация Александровска на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Трагедия произошла 9 декабря, в 14.39.

"В ЕДДС поступило сообщение о возгорании в квартире и нахождении в квартире ребёнка. Прибывшие пожарные расчеты сработали быстро и четко. В ходе пожара ребенок 2020 года рождения погиб, обнаружен в платяном шкафу", - говорится в сообщении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В доме проживало еще двое детей.

По данным следствия, в дневное время 9 декабря 2023 года в квартире жилого многоквартирного дома произошел пожар в одной из комнат. Обнаружив пожар, хозяйка квартиры, которая находилась в это время на кухне и занималась приготовлением пищи, незамедлительно эвакуировала двоих своих малолетних детей, а старшую дочь 2020 года рождения из-за быстрого распространения огня и задымления найти не смогла, поскольку девочка спряталась в шифоньере. Тело ребенка было обнаружено пожарным в ходе тушения огня", - говорится в сообщении.

Причины пожара устанавливаются. Продолжается проведение комплекса иных следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.