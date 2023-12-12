12 Декабря 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Еще в одном селе Астраханской области открыли кабинет общеврачебной практики

Открытие медучреждения стало возможным благодаря региональному проекту «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение». На создание кабинета в Енотаевском районе, оснащение его мебелью, оборудованием и благоустройство прилегающей территории из госбюджета выделили более 20 млн рублей. Об этом сообщает минздрав региона.

фельдшерско-акушерский пункт(2023)|Фото: astrobl.ru

Новое помещение отвечает современным стандартам оказания первичной медицинской помощи. Здесь будут принимать более 1800 жителей села Замьяны и близлежащих населённых пунктов. Четверть этих пациентов – дети.

больница, здравоохранение(2023)|Фото: astrobl.ru

«Развитие высококвалифицированной медпомощи на селе является – одна из приоритетных задач регионального минздрава. Наша работа в этом направлении будет продолжена», – отметил министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин.

нацпроекты(2023)|Фото: astrobl.ru

Теги: общеврачебная практика, нацпроект,


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