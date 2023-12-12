Еще в одном селе Астраханской области открыли кабинет общеврачебной практики

Открытие медучреждения стало возможным благодаря региональному проекту «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение». На создание кабинета в Енотаевском районе, оснащение его мебелью, оборудованием и благоустройство прилегающей территории из госбюджета выделили более 20 млн рублей. Об этом сообщает минздрав региона.

Новое помещение отвечает современным стандартам оказания первичной медицинской помощи. Здесь будут принимать более 1800 жителей села Замьяны и близлежащих населённых пунктов. Четверть этих пациентов – дети.

«Развитие высококвалифицированной медпомощи на селе является – одна из приоритетных задач регионального минздрава. Наша работа в этом направлении будет продолжена», – отметил министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин.