Мизулина: Ограничений на работу YouTube не ожидается

Ограничений на работу YouTube в России пока не ожидается, заявила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

Аналогов сервису пока нет и в ближайшее время не появится, пояснила она.

"Мы очень рассчитываем на то, что VKplay (ВК видео), может быть, станет достойным российским аналогом, но ему нужно еще усовершенствоваться и усовершенствоваться", - приводит слова Мизулиной РИА Новости.

В сентябре в Госдуме также заявляли, что в России пока нет адекватной и полноценной замены YouTube, поэтому думать о блокировке этого сервиса преждевременно. Глава комитета по информполитике Александр Хинштейн отметил, что YouTube, как и в целом корпорация Google, занимает достаточно "субъективную и политически мотивированную позицию" по отношению к РФ.