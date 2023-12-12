12 Декабря 2023
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Игорь Бабушкин в День Конституции вручил награды выдающимся астраханцам

Сегодня Конституции РФ исполняется тридцать лет. В этот день губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил государственные медали астраханцам, проявившим себя в мирном и ратном труде и общественной деятельности.

церемония награждения(2023)|Фото: astrobl.ru

Указом президента Российской Федерации гвардии лейтенанту Азамату Бердиеву, погибшему на территории СВО, присвоено звание Героя России.

герой россии, награда, удостоверение(2023)|Фото: astrobl.ru

Награду глава Астраханской области  передал членам семьи военнослужащего.

церемония награждения (посмертно)(2023)|Фото: astrobl.ru

«Любовь и уважение к своей стране, ответственность за будущее новых поколений придаёт силы нашим бойцам в зоне специальной военной операции. Они рискуют жизнью на передовой во имя свободной и независимой России. Подвиг нашего земляка навсегда останется примером исключительной отваги и верности Отечеству», - считает Игорь Бабушкин.

бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Также губернатор вручил паспорта молодым астраханцам. Их получили школьники, которые добились успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни.

(2023)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, награды, паспорта, сво, день конституции


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