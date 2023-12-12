Губернатор Игорь Бабушкин в День Конституции вручил награды выдающимся астраханцам

Сегодня Конституции РФ исполняется тридцать лет. В этот день губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил государственные медали астраханцам, проявившим себя в мирном и ратном труде и общественной деятельности.

Указом президента Российской Федерации гвардии лейтенанту Азамату Бердиеву, погибшему на территории СВО, присвоено звание Героя России.

Награду глава Астраханской области передал членам семьи военнослужащего.

«Любовь и уважение к своей стране, ответственность за будущее новых поколений придаёт силы нашим бойцам в зоне специальной военной операции. Они рискуют жизнью на передовой во имя свободной и независимой России. Подвиг нашего земляка навсегда останется примером исключительной отваги и верности Отечеству», - считает Игорь Бабушкин.

Также губернатор вручил паспорта молодым астраханцам. Их получили школьники, которые добились успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни.