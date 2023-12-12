РАН поддержала идею назвать "Городом трудовой доблести" еще три уральских муниципалитета

Российская академия наук одобрила одобрила идею присвоить сразу трем уральским городам почетное звание "Город трудовой доблести". Речь идет о Первоуральске, Ирбите и Серове.

"Экспертные заключения РАН вместе с ходатайствами региона о присвоении звания еще трём уральским городам будут направлены на рассмотрение в Российский оргкомитет "Победа", - сообщает департамент информполитики региона.

Напомним, что почетного звания уже удостоились Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Как и эти города, новые уральские претенденты внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, что было доказано при изучении записей в архивах, музеях и на предприятиях. Одобрение РАН - это лишь один из первых шагов. На очереди рассмотрение заявок оргкомитетом "Победа" - совещательным консультативным органом при Президенте России. И только после глава государства подпишет указ о присвоении звания.

Напомним, указ о введении в России почетного звания "Город трудовой доблести" президент Владимир Путин подписал 1 марта 2020 года.