Иранская делегация прибыла с рабочим визитом в Астраханскую область

12 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Иранская делегация прибыла с рабочим визитом в Астраханскую область

Участников Астраханско-Гилянского форума приветствовали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и губернатор провинции Гилян Асадолла Аббаси.

Деловой форум объединил руководителей профильных органов власти Астраханской области и провинции Гилян, объединения бизнеса, представителей крупных торговых, промышленных, логистических компаний Ирана и России. На круглых столах стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, логистике.

В своём выступлении губернатор Игорь Бабушкин подчеркнул, что Иран является стратегическим партнёром России: «Наши страны тесно взаимодействуют по самым разным направлениям и стремятся к его дальнейшему наращиванию. Приверженность этому курсу подтвердили наши президенты в ходе встречи, которая прошла в Москве на прошлой неделе».

Также Игорь Бабушкин отметил давние добрососедские связи между Астраханской областью и провинцией Гилян. Соглашение о торговом сотрудничестве между регионами действует с 1994 года.

бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

В целом между Астраханской областью и Республикой Иран сложились устойчивые торгово-экономические связи. Основное направление партнерства – это торговля и логистика в рамках МТК «Север – Юг». По этому маршруту через Иран в регион доставляют товары из Индии, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. За 10 месяцев грузооборот астраханских портов составил более 3,5 млн тонн. Этот показатель увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В регионе работают более ста предприятий с иранским капиталом. Действует Торговый дом Ирана, основанный представителями гилянского бизнеса. Как заметил губернатор, астраханское деловое сообщество проявляет большой интерес к расширению существующих и установлению новых контактов с иранскими партнерами. Организованный Форум придаст дополнительный импульс развитию наших отношений.

(2023)|Фото: astrobl.ru

Губернатор провинции Гилян Асадолла Аббаси, в свою очередь, высоко оценил работу Игоря Бабушкина по развитию международного сотрудничества и поблагодарил его за тёплый приём иранской делегации. В качестве примера успешного взаимодействия он назвал получение аккредитации двух астраханских вузов (АГУ и АГТУ), в Иране. Это означает, что дипломы, полученные в этих университетах, будут признаваться в Иране без подтверждения. Говоря о развитии транспортно-логистической составляющей, Ассадолла Аббаси отметил важность строительства железной дороги Решт – Астара. Это даст дополнительное развитие для МТК «Север – Юг».

бабушкин, иранская делегация(2023)|Фото: astrobl.ru

Иранская делегация проведёт в Астраханской области три дня. За это время её представители посетят грузовые порты, предприятия особой экономической зоны «Лотос», Торговый дом Ирана, Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева.

Теги: игорь бабушкин, делегация иранской республики, Астраханско-Гилянский деловой форум


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети