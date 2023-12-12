Иранская делегация прибыла с рабочим визитом в Астраханскую область

Участников Астраханско-Гилянского форума приветствовали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и губернатор провинции Гилян Асадолла Аббаси.

Деловой форум объединил руководителей профильных органов власти Астраханской области и провинции Гилян, объединения бизнеса, представителей крупных торговых, промышленных, логистических компаний Ирана и России. На круглых столах стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, логистике.

В своём выступлении губернатор Игорь Бабушкин подчеркнул, что Иран является стратегическим партнёром России: «Наши страны тесно взаимодействуют по самым разным направлениям и стремятся к его дальнейшему наращиванию. Приверженность этому курсу подтвердили наши президенты в ходе встречи, которая прошла в Москве на прошлой неделе».

Также Игорь Бабушкин отметил давние добрососедские связи между Астраханской областью и провинцией Гилян. Соглашение о торговом сотрудничестве между регионами действует с 1994 года.

В целом между Астраханской областью и Республикой Иран сложились устойчивые торгово-экономические связи. Основное направление партнерства – это торговля и логистика в рамках МТК «Север – Юг». По этому маршруту через Иран в регион доставляют товары из Индии, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. За 10 месяцев грузооборот астраханских портов составил более 3,5 млн тонн. Этот показатель увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В регионе работают более ста предприятий с иранским капиталом. Действует Торговый дом Ирана, основанный представителями гилянского бизнеса. Как заметил губернатор, астраханское деловое сообщество проявляет большой интерес к расширению существующих и установлению новых контактов с иранскими партнерами. Организованный Форум придаст дополнительный импульс развитию наших отношений.

Губернатор провинции Гилян Асадолла Аббаси, в свою очередь, высоко оценил работу Игоря Бабушкина по развитию международного сотрудничества и поблагодарил его за тёплый приём иранской делегации. В качестве примера успешного взаимодействия он назвал получение аккредитации двух астраханских вузов (АГУ и АГТУ), в Иране. Это означает, что дипломы, полученные в этих университетах, будут признаваться в Иране без подтверждения. Говоря о развитии транспортно-логистической составляющей, Ассадолла Аббаси отметил важность строительства железной дороги Решт – Астара. Это даст дополнительное развитие для МТК «Север – Юг».

Иранская делегация проведёт в Астраханской области три дня. За это время её представители посетят грузовые порты, предприятия особой экономической зоны «Лотос», Торговый дом Ирана, Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева.