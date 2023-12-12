В Астрахани торжественно почтили память Гейдара Алиева

12 декабря отмечается день памяти Гейдара Алиева. По многолетней традиции сегодня состоялась церемония возложения цветов к памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа в Астрахани. В ней приняли участие заместитель председателя правительства Астраханской области Денис Афанасьев, представители органов власти Астраханской области, региональных общественных организаций и жители Астрахани.

«Мы чтим память Гейдара Алиева, который внёс значительный вклад в развитие дружественных отношений между нашими странами, — отметил заместитель председателя правительства Астраханской области Денис Афанасьев. — Он стоял у истоков сотрудничества нашего региона с Азербайджаном и заложил основу нашего многолетнего и плодотворного взаимодействия, благодаря которому Азербайджан является сегодня одним из основных партнёров Астраханской области».

Уходящий 2023 год прошёл в Астраханской области под знаком празднования 100-летия со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа. Состоялись различные творческие конкурсы, конференции, концерты, телемосты и другие мероприятия, в которых приняли участие представители органов власти, студенты, школьники, предприниматели, представители молодёжных организаций, национально-культурных объединений.

Итоги празднования в Астраханской области 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева были подведены во время недавнего визита в Астраханскую область делегации Азербайджанской Республики под руководством главы Исполнительной власти Апшеронского района Азербайджанской Республики Абдина Фарзалиева. Учреждения и организации Астраханской области, принимавшие активное участие в торжественных мероприятиях, были награждены памятными дипломами Фонда Гейдара Алиева и благодарственными письмами министерства внешних связей Астраханской области.