Ямальцы пожаловались Бастрыкину на заледеневшие дома с плесенью

Жители Муравленко в соцсетях пожаловались на плохой ремонт своих домов, передает корреспондент Накануне.RU.

По их словам, после проведенных работ, стены их панельных домов покрываются льдом и плесенью. Проблема существует во многих зданиях, однако управляющие компании бездействуют. Ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он потребовал провести проверку нарушения прав жителей Ямала.

Управленин СКР региона организовало доследственную проверку. О ее итогах будет доложено главе ведомства.