Арбитражный суд Москвы признал "Связной" банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом сотового ретейлера "Связной".

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в материалах в электронной картотеке арбитражных дел.

По данным РИА Новости, летом в определении суда говорилось, что обязательства должника на тот момент составляли около 53,9 млрд рублей.

Летом прошлого года сообщалось, что к "Связному" было подано в общей сложности 79 исков на общую сумму 14,26 млрд рублей от кредиторов, поставщиков, арендодателей, логистических компаний. Так, 6 млрд рублей со "Связного" требовал Альфа-банк, еще 2,4 млрд рублей – Совкомбанк. Эксперты предполагали, что иски к "Связному" связаны с начавшимися в конце февраля 2022 года экономическими сложностями у многих участников рынка.