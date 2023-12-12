12 Декабря 2023
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Фото: admsurgut.ru

В Сургуте стартовала "Зимняя неделя добра"

В Сургуте стартовала "Зимняя неделя добра", сообщили Накануне.RU в Администрации города.

Своеобразный марафон добрых дел будет проходить с 11 по 17 декабря. В рамках регионального проекта сургутяне могут принять участие в различных благотворительных акциях (всего их 30), сделать доброе дело или преподнести подарок. В центре внимания Недели добра – семья, как символ единства, опоры и любви.

Жителям города предлагают поддержать ряд акций: "Новогоднее чудо", "Добрая почта", "Подари чудо детям", "Поздравь героя с Новым годом", "ДоброДом" и другие.

неделя добра(2023)|Фото: admsurgut.ru

Принять участие в акциях может каждый. Полная информация обо всех акциях и о том, как к ним присоединиться, – на сайте юграрядом.рф.

Отметим, что "Зимняя неделя добра" проводится с 2020 года и считается традиционной, участие в ней принимают все муниципалитеты Югры

Теги: Зимняя неделя добра, благотворительная акция, Сургут


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