12 Декабря 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин дал старт акции "Елка желаний" в Астраханской области

В Астраханской области стартовала всероссийская акция «Ёлка желаний».

Первый шар с региональной елки желаний снял глава региона Игорь Бабушкин. Юная астраханка Ульяна Абросимова пожелала провести новогодние каникулы в Москве.

Глава региона уверен - мечты должны сбываться.

"Елка желаний"(2021)|Фото: Благотворительный фонд РМК



Ульяне 9 лет. Она занимается танцами, увлекается рисованием и творчеством. В свободное время вместе с мамой сочиняет стихи про героев СВО. А ещё девочка считает, что добром нужно делиться, поэтому придумала правило десяти объятий. По мнению Ульяны, их надо дарить людям каждый день.

Стать волшебником может каждый, исполнив детскую мечту на сайте "Ёлка желаний 2023". У каждого ребенка она разная: одни мечтают о настольной игре, другие - об игрушке, третьи - о путешествии. Всего на сегодняшний день на сайте представлены более 127 заявок от юных астраханцев.

бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

 

Что же касается пожелания юной Ульяны, то Игорь Бабушкин заверил: "Будет исполнено. Маленькая астраханка вместе с родителями обязательно отправится в столицу!"

Теги: игорь бабушкин, елка желаний, новый год, сво


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