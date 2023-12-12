12 Декабря 2023
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Фото: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky

Балицкий: ВС РФ значительно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области

Российские войска значительно продвинулись вперед северо-восточнее населенного пункта Новопокровка в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Обстановка стабильно напряженная, однако наши парни продолжают не только удерживать оборону, но и поступательно продвигаться вперед", — написал он в своем телеграм-канале.

По данным Балицкого, с позиций выводят части нацистской группировки "Марун", которая понесла значительные потери и нуждается в восстановлении боеспособности. Ее место заняли мобилизованные.

В начале сентября Балицкий сообщил, что российские военные оставили село Работино в Запорожской области. Он добавил, что село, по сути, "осталось только на карте". При этом российские силы заняли главенствующие высоты, ВСУ находятся внизу, и такая позиция российскую армию устраивает. Однако в Минобороны РФ заявили, что изменений в тактическом положении российских войск нет. Отмечалось, что российские военные на Запорожском направлении отразили четыре атаки противника в районах Вербового и Работино.

Теги: балицкий, вс рф, новопокровка, запорожская область


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