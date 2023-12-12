12 Декабря 2023
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Фото: Накануне.ru

В Прикамье женщина полгода спаивала свою несовершеннолетнюю дочь

В Прикамье будут судить жительницу Нытвы, которая полгода спаивала свою несовершеннолетнюю дочь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья.

46-летней женщине предъявлено обвинение по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий". С июня 2022 по январь 2023 года она систематически вовлекала свою 16-летнюю дочь в употребление алкоголя.

О преступлении стало известно в августе прошлого года. Полицейские вели поиски пропавшей девочки-подростка и обнаружили ее пьяной в квартире обвиняемой и ее несовершеннолетней дочери, которая также находилась в состоянии алкогольного опьянения.

"Семья фигурантки сразу же была взята на контроль. В ходе дальнейшей работы установлены многочисленные факты умышленного вовлечения ею несовершеннолетней дочери в систематическое употребление спиртного. В отношении женщины были составлены протоколы об административных правонарушениях, однако это ее не остановило и она продолжала спаивать ребенка", - говорится в сообщении.

Свои действия женщина объяснила попыткой удержать дочь дома. Они недавно переехали из Перми, где у девочки была своя компания. В Нытве она не могла найти друзей и пыталась вернуться к прежним. Тогда мать не придумала ничего лучше, как покупать алкоголь и разрешать дочери выпивать дома.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: алкоголь, дочь, мать


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