12 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский оборонный "Завод радиоаппаратуры" национализировали

Арбитражный суд Свердловской области признал сделку по покупке екатеринбургского АО "Завод радиоаппаратуры" пермским заводом "Электромаш" ничтожной, в результате чего имущество завода будет обращено в доход государства. Покупатель якобы намеревался нарушить условия сделки и, вместо сохранения завода и его деятельности, хотел ликвидировать предприятие.

Напомним, что завод напротив ЦПКиО в процессе банкротства был куплен АО "Завод Электромаш" в 2022 году за 200 млн рублей. Как сообщает 66.RU, в своем иске Генпрокуратура указала, что пермский завод заключил договор аренды с ООО "Легион-Строй", передав ему спорное имущество купленного предприятия для коммерческого использования, что нарушает целевое назначение. По заверениям Генпрокуратуры, именно эта компания профинансировала сделку, а через месяц получила объекты недвижимости, находящиеся уже в собственности "Электромаш". Согласно данным Росфинмониторинга, "Легион-Строй" выплатил основному владельцу пермского завода Алексею Клюеву 22,3 млн рублей.

В Генпрокуратуре заверили, что подобные действия наносят ущерб обороноспособности страны противоречит основам правопорядка. Представители "Электромаша" во время судебного разбирательства также не смогли пояснить, по какой причине и для каких целей был приобретен "Завод радиоаппаратуры". В связи с этим, сделка по продаже АО "Завод радиоаппаратуры" была отменена, а его имущество передано в доход государства. Деньги, поученные заводом, передадут кредиторам. На данный момент решение суда все еще не вступило в законную силу.

Напомним, завод был основан в 1959 году, тогда он начал осваивать производство аппаратуры связи для вооруженных сил. Производился и ряд товаров гражданского назначения: трехпрограммные и УКВ-приемники. Совместно с заводом "Пневмостроймашина" завод выпускал изделия для топливной заправки ракет, с другими свердловскими заводами – технику для нужд сельского хозяйства. В конце 1990-х годов для одного из лучших оборонных предприятий Свердловской области наступили тяжелые времена.

Теги: Екатеринбург, суд, Электромаш, Завод радиоаппаратуры


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