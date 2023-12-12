Алиева выдвинули кандидатом в президенты Азербайджана

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинут кандидатом на пост главы государства правящей партии страны "Ени Азербайджан", заявил заместитель председателя объединения Таир Будагов.

Внеочередные выборы президента Азербайджана состоятся 7 февраля 2024 года (должны были пройти в 2025 году). Ожидается, что Баку проведет выборы и на территории Карабаха.

Ильхам Алиев находится у власти с 2003 года, до этого страной руководил его отец Гейдар Алиев. Алиев-младший переизбирался уже три раза.