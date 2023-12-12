"Уралторф" заплатит свыше 14 миллионов за причиненный ущерб почве

ООО "Уралторф", осуществляющая добычу полезных ископаемых, выплатит 14,2 млн рублей за повреждение почвы Горноуральского городского округа. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Согласно проверке Нижнетагильской межрайонной прокуратуры, "Уралторф" осуществляла разведку и добычу полезных ископаемых вблизи деревне Решеты и поселке Новоасбест. Лицензию на работы компании выдало Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Однако добывать торф организация почему-то решила в квартале 136 выдела 9-го Николо-Павловского участка Николо-Павловского участкового лесничества, на что правоустанавливающих документов не имела.

Во время добычи полезных ископаемых "Уралторф" снял и уничтожил почву, что привело к ущербу в размере свыше 14,2 млн рублей. В связи с этим прокуратура обратилась в Пригородный районный суд с требованием взыскать с компании данную сумму в доход Горноуральского городского округа свыше. Суд согласился с доводами представителя ведомства. Решение вступило в законную силу.

Фактическое исполнение решения суда, взыскание и поступление средств в бюджет муниципального образования находится на контроле природоохранной прокуратуры.