В Прикамье автобус съехал в кювет

В микрорайоне Левшино в Перми автобус съехал в кювет. Видео происшествия опубликовано в группе "ЧП ДТП Пермь" в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"От подписчиков. В Левшино за новыми домами автобус улетел в кювет", - говорится в публикации. Информации о пострадавших нет. Отметим, что в комментариях интернет-пользователи осудили водителя за то, что он не остановился, чтобы помочь.

Комментарий по ситуации от правоохранителей пока получить не удалось. Подробности инцидента выясняются.