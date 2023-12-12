Глава "Атомстройкомплекса": российскому рынку недвижимости не грозит кризис, как в Китае

12 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Свердловская область В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Глава "Атомстройкомплекса": российскому рынку недвижимости не грозит кризис, как в Китае

Глава компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев поделился мыслями о ситуации на рынке недвижимости в России.

На сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге Ананьева спросили, может ли сейчас российский рынок недвижимости пойти по пути сценария кризиса в Китае, где наблюдаются затоваренность рынка, закредитованность населения и другие факторы. Глава "Атомстройкомплекса" не считает, что это возможно.

"Мне кажется, до Китая нам очень далеко в этом плане. Потому что там ведь реально сегодня стоит пустующее жилье. Очень много жилья, видимо, покупалось в инвестиционных целях. Надо отдать должное свердловчанам – они, как правило, инвестируют в себя. Покупают квартиры себе, внукам, увеличивают, пока у них есть такая возможность, свою жилплощадь. Меняют менее комфортное жилье на более комфортное", - рассказал Валерий Ананьев.

Он отметил, что клиенты "Атомстройкомплекса" в основном покупают жилье либо для себя, либо для своей семьи или родственников.

"Пока происходит именно так – нам никакой кризис не грозит. Когда жилье строится, чтобы в нем жить, а не для того, чтобы сдавать его в аренду или потом перепродать. В этом ничего плохого нет, но здесь возникает проблема, что завтра это станет кому-то не нужно. А если в этой квартире живут и пользуются ей – какой же здесь страх, что завтра она станет бесхозной? Нет такого опасения. Пока у жителей есть интерес пользоваться тем жильем, которое они покупают – все у нас будет хорошо, и проблема затоваривания нам грозить не будет", - заключил Валерий Ананьев.

Теги: Атомстройкомплекс, недвижимость, рынок, Китай


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети