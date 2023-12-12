Глава "Атомстройкомплекса": российскому рынку недвижимости не грозит кризис, как в Китае

Глава компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев поделился мыслями о ситуации на рынке недвижимости в России.

На сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге Ананьева спросили, может ли сейчас российский рынок недвижимости пойти по пути сценария кризиса в Китае, где наблюдаются затоваренность рынка, закредитованность населения и другие факторы. Глава "Атомстройкомплекса" не считает, что это возможно.

"Мне кажется, до Китая нам очень далеко в этом плане. Потому что там ведь реально сегодня стоит пустующее жилье. Очень много жилья, видимо, покупалось в инвестиционных целях. Надо отдать должное свердловчанам – они, как правило, инвестируют в себя. Покупают квартиры себе, внукам, увеличивают, пока у них есть такая возможность, свою жилплощадь. Меняют менее комфортное жилье на более комфортное", - рассказал Валерий Ананьев.

Он отметил, что клиенты "Атомстройкомплекса" в основном покупают жилье либо для себя, либо для своей семьи или родственников.

"Пока происходит именно так – нам никакой кризис не грозит. Когда жилье строится, чтобы в нем жить, а не для того, чтобы сдавать его в аренду или потом перепродать. В этом ничего плохого нет, но здесь возникает проблема, что завтра это станет кому-то не нужно. А если в этой квартире живут и пользуются ей – какой же здесь страх, что завтра она станет бесхозной? Нет такого опасения. Пока у жителей есть интерес пользоваться тем жильем, которое они покупают – все у нас будет хорошо, и проблема затоваривания нам грозить не будет", - заключил Валерий Ананьев.