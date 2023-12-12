12 Декабря 2023
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Фото: Накануне.ru

В Тюменской области для обогрева садоводств приобрели дополнительные дизель-генераторы

В Тюменской области специально для садоводств энергетики приобрели дополнительные дизель-генераторы (ДЭС), сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Бригады СУЭНКО в Тюмени и Тюменском районе работают в круглосуточном режиме. Пять оперативно-выездных и 11 дополнительных ремонтных бригад СУЭНКО ликвидируют нарушения электроснабжения в тюменских СНТ и поселках ИЖС.

При проведении работ и при ограничениях потребляемой мощности от смежных сетевых организаций потребителей переключают на резервные источники питания — ДЭС. Энергетики доставили в Тюмень мощные генераторы из других филиалов, а также закупили еще три ДЭС: две 350 и одна 500 кВт.

СУЭНКО в период аномальных морозов обрабатывает заявки, поступившие от жителей и диспетчерских служб муниципальных образований, а также помогает смежным сетевым компаниям — предоставляют ДЭС и спецтехнику. Компания постоянно взаимодействует с региональным штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Тюменской области и всеми региональными сетевыми компаниями.

Кроме того, СУЭНКО оперативно принимает технические решения для увеличения пропускной способности сетей. Для этого используют оборудование (трансформаторы, автовыключатели, рубильники и др.) из аварийного запаса.

Теги: СУЭНКО, дизель-генераторы, отопление, садоводства


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