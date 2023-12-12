12 Декабря 2023
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Фото: скриншот с видео ГИБДД Свердловской области

Госавтоинспекторы спасли водителя, застрявшего на ЕКАД в минус 36

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга помогли водителю большегруза, застрявшему на 47 км ЕКАД. У автомобиля на ходу лопнули шины, из-за чего водитель застрял посреди трассы в минус 36 градусов.

"Уличные температуры столицы Урала достигли отметок -36 градусов, призываем водителей воздержаться от поездок на личном транспорте и не рисковать", - написали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области в 22.38 понедельника.

Помощь водителю на 47 км ЕКАД от автоинспекторов(2023)|Фото: скриншот с видео ГИБДД Свердловской области

Там также добавили, что патрулирование трассы проводится круглосуточно. При необходимости водителей призывают звонить в единую диспетчерскую службу по телефону 112.

Напомним, что минувшее 11 декабря стало самым холодным днем с 1984 года. По словам синоптика Алексея Пулина, начиная со вторника, холода будут отступать и постепенно достигнет отметки в минус 24, а после и минус 15 градусов.

Теги: госавтоинспектор, водитель, ЕКАД, шины, погода


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