Глава Астраханской области рассмотрел результаты проверки деятельности администрации Володарского района и Цифрового водоканала в связи с аварией в Тишково

"Сегодня рассмотрели результаты проверки деятельности администрации Володарского района и Цифрового водоканала в связи с аварией в Тишково", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области.



Накануне бригады обслуживающей компании приступили к устранению аварий с серьёзным опозданием, количество специалистов и техники не отвечало поставленным задачам, считает губернатор.

"Потребовал немедленно увеличить число рабочих и восстановить водоснабжение до конца недели. Также поручил в кратчайшие сроки провести сверку всех задолженностей и обосновать выставленные в счетах суммы. Завтра для уточнения объёма работ на место выедет зампредседателя правительства Михаил Валерьевич Богомолов. Прокуратура также даст свою оценку", - отметил Игорь Бабушкин.





Также обсуждали и ряд других проблем населенного пункта. В частности, ремонт дороги Бирюковка-Тишково, который стоит в плане работ 2024 года и завершится летом.

Глава региона отметил, что до этого времени на трассе регулярно будет работать грейдер.

Также в селе уже обустроили подъездные пути к парому: это один из вопросов, с которым жители обращались к губернатору. Кроме того, глава Астраханской области поручил в течение месяца закончить ремонтные работы в участковой больнице и начать прием пациентов.





"К бездействию главы района Хамзы Исмуханова, благополучно находящегося в отпуске, вместо того, чтобы лично заняться решением этих проблем, есть серьезные вопросы. Думаю, депутаты районного совета и жители района найдут возможность выразить ему своё отношение на предмет целесообразности его дальнейшего пребывания на столь ответственной должности", - отметил Игорь Бабушкин.