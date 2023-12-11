12 Декабря 2023
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Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Глава Астраханской области рассмотрел результаты проверки деятельности администрации Володарского района и Цифрового водоканала в связи с аварией в Тишково

"Сегодня рассмотрели результаты проверки деятельности администрации Володарского района и Цифрового водоканала в связи с аварией в Тишково", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области.  
 
Накануне бригады обслуживающей компании приступили к устранению аварий с серьёзным опозданием, количество специалистов и техники не отвечало поставленным задачам, считает губернатор.

"Потребовал немедленно увеличить число рабочих и восстановить водоснабжение до конца недели. Также поручил в кратчайшие сроки провести сверку всех задолженностей и обосновать выставленные в счетах суммы. Завтра для уточнения объёма работ на место выедет зампредседателя правительства Михаил Валерьевич Богомолов. Прокуратура также даст свою оценку", - отметил Игорь Бабушкин. 

авария в тишково, авария водопровода(2023)|Фото: t.me/babushkin30


 
Также обсуждали и ряд других проблем населенного пункта. В частности, ремонт дороги Бирюковка-Тишково, который стоит в плане работ 2024 года и завершится летом.

Глава региона отметил, что до этого времени на трассе регулярно будет работать грейдер.

Также в  селе уже обустроили подъездные пути к парому: это один из вопросов, с которым жители обращались к губернатору. Кроме того, глава Астраханской области поручил в течение месяца закончить ремонтные работы в участковой больнице и начать прием пациентов. 

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru
 
"К бездействию главы района Хамзы Исмуханова, благополучно находящегося в отпуске, вместо того, чтобы лично заняться решением этих проблем, есть серьезные вопросы. Думаю, депутаты районного совета и жители района найдут возможность выразить ему своё отношение на предмет целесообразности его дальнейшего пребывания на столь ответственной должности", - отметил Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, авария в тишково, водоснабжение


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