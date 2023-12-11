Губернатор Владимирской области посетил акушерский корпус ЦРБ в Гусь-Хрустальном, который готовят к открытию в декабре 2023 года

11 декабря Губернатор Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Гусь-Хрустальный. Глава Владимирской области оценил готовность акушерского корпуса центральной районной больницы к приёму первых пациентов. Его сопровождали вице-губернатор Константин Баранов, министр здравоохранения Валерий Янин и главный врач ЦРБ Ольга Добрынина.

В эксплуатацию акушерский корпус введён ещё в 2020 году, но переезд туда родильного дома пришлось отложить из-за пандемии коронавируса – в новом здании разместили ковидный госпиталь. В декабре этого года учреждение получило лицензии, идёт подготовка к переезду отделений на новое место, проходит санитарно-дезинфекционная обработка помещений. Открытие запланировано на 20 декабря, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Александр Авдеев осмотрел отделение новорождённых, родильные залы и операционные, отделение патологии беременности, пообщался с персоналом. Губернатор дал поручение достроить гараж для спецтехники и рассмотреть возможность приобретения для учреждения нового маммографа. А к весне – благоустроить территорию рядом с основным зданием.

«Акушерское отделение – это долгострой, который стоял с девяностых. Он играл очень важную роль во времена борьбы с ковидом. Но сейчас пришло ему время стать учреждением родовспоможения. В течение полутора лет шёл дополнительный ремонт и оснащение оборудованием. И вот уже в декабре здесь примут первые роды. Это будет хороший родильный дом для города, района, близлежащих территорий», – подчеркнул Александр Авдеев.

«Открытие акушерского корпуса – значимое событие не только для города, но и для района, мы его очень долго ждали. До настоящего времени роддом располагался удалённо от основного стационарного комплекса, мы не могли быстро обеспечить проведение консультаций специалистов, различных обследований, отсутствующих на базе родильного дома, возникали проблемы в оказании реанимационной помощи. Поэтому нам очень всем хотелось, чтобы они были размещены на общей базе», – отметила Ольга Добрынина.

Она добавила, что чётко налажена маршрутизация пациенток с той или иной акушерской патологией в перинатальный центр. В экстренных ситуациях возможно привлечение санитарной авиации, услугами которой пользуются и сегодня.

Пациентки отделений роддома будут обеспечиваться полным объёмом клинико-диагностический и рентгеновских исследований, консультативной помощи врачей различных специальностей, в том числе анестезиологов-реаниматологов, службы крови, отделения функциональной диагностики. Планировка послеродового отделения предполагает как совместное, так и раздельное пребывание матери и малыша. Все палаты в отделениях патологии беременных и послеродовом обеспечиваются шлюзом, санузлом и душем. Предусмотрен кабинет пренатальной диагностики.