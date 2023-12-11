11 Декабря 2023
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Образование Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханская школа креативных индустрий поделилась опытом в ходе I Всероссийского Съезда школ креативных индустрий

«Школа креативных индустрий» Астраханского колледжа культуры и искусств принимает участие в I Всероссийском Съезде школ креативных индустрий на выставке-форуме «Россия», в Москве на ВДНХ, сообщили в министерстве культуры Астраханской области.

Представители образовательных учреждений нового формата из 49 регионов России прибыли в Москву, чтобы обсудить программы, компетенции преподавателей и выпускников, взаимодействие с рынком и интеграцию учащихся в бизнес-процессы. С 6 по 8 декабря директор Астраханского колледжа культуры и искусств Алла Смиховская и заведующая Школой креативных индустрий — Ирина Идрисова приняли участие в работе съезда «Школ креативных индустрий». Организатор и автор проекта школ креативных индустрий — Министерство культуры Российской Федерации.

школы креативных индустрий(2023)|Фото: astrobl.ru

Участников съезда приветствовала Министр культуры России Ольга Любимова. 

По время работы съезда прошло обсуждение лучших практик и успешных региональных проектов ШКИ, проведен открытый диалог с Надеждой Преподобной, статс-секретарем, заместителем Министра культуры России. В рамках работы съезда педагоги ШКИ приняли участие в семинарах на тему «Перспективы развития школ креативных индустрий», где были представлены результаты исследования «Ориентиры и ценности ШКИ».

(2023)|Фото: astrobl.ru

Директор колледжа культуры и искусств Алла Смиховская отметила: «Первый съезд Школ креативных индустрий организован на ВДНХ, где проходит Международная выставка-форум регионов страны. Мы посетили экспозицию Астраханской области, которая уже признана одной из лучших. Очень ярко показаны астраханские достижения, мультимедийные технологии позволяют увидеть всю красоту нашего астраханского края. Хочу отметить, что съезд ШКИ сегодня дает новые предложения, новые идеи и проекты. Вместе с коллегами мы работаем над стратегией и перспективами развития. На съезде была принята резолюция. И мы начинаем готовиться к Всероссийскому фестивалю школ креативных индустрий».

 

Теги: съезд школ креативных индустрий, вднх, всероссийский съезд


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