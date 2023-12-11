В астраханском министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры новый руководитель. Министром назначен Алексей Валерьевич Чепяков, ранее исполнявший обязанности руководителя ведомства. Соответствующее распоряжение подписал сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.



Губернатор представил нового министра правительству и главам муниципальных образований региона, обозначил основные первостепенные задачи и пожелал успехов в реализации национальных проектов и программ.



Алексей Чепяков, действительный государственный советник 2 класса, имеет высшее инженерное образование. Начал свою трудовую деятельность в транспортной сфере инженером, затем стал начальником колонны филиала ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» и прошёл путь до должности директора «МАП №8 г. Химки», филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».