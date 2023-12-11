11 Декабря 2023
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Политика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

В астраханском министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры новый руководитель

В астраханском министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры новый руководитель. Министром назначен Алексей Валерьевич Чепяков, ранее исполнявший обязанности руководителя ведомства. Соответствующее распоряжение подписал сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Губернатор представил нового министра правительству и главам муниципальных образований региона, обозначил основные первостепенные задачи и пожелал успехов в реализации национальных проектов и программ.

Алексей Чепяков, действительный государственный советник 2 класса, имеет высшее инженерное образование. Начал свою трудовую деятельность в транспортной сфере инженером, затем стал начальником колонны филиала ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» и прошёл путь до должности директора «МАП №8 г. Химки», филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».

(2023)|Фото: astrobl.ru



С 2021 года Алексей Чепяков, будучи заместителем регионального министра по транспорту, принимал непосредственное участие в реализации транспортной реформы, инициированной губернатором Игорем Бабушкиным. Общий трудовой стаж — 30 лет.

Теги: министра, игорь бабушкин, назначение


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