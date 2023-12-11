Слушателями лекций в рамках школы актива "Старшее поколение" стали пенсионеры Астраханской области

В Астраханской области запускается новый проект школы актива «Старшее поколение». Цикл лекций затрагивает наиболее востребованные вопросы для людей старшего возраста.

На базе комплексного центра социального обслуживания населения Камызякского района гражданам старшего поколения специалисты отделения культурно-досуговой деятельности помогают ознакомиться с содержанием видеолекций.





В рамках курса слушатели узнают об организации работы серебряных добровольцев и их лучших практиках, учатся разбираться в вопросах ЖКХ, банковских услугах и пенсионном обеспечении, получают полезную информацию для садоводов, знакомятся с основными принципами сохранения здоровья и активного долголетия.

По вопросам участия слушателей в школе актива «Старшее поколение» можно обратиться по адресу: город Камызяк, улица Красная Набережная, 22. Телефон: 8 (5145) 91-7-57.