Мэр Казани предложил стирать полиэтиленовые пакеты

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил вернуться к практикам середины XX века, когда полиэтиленовые пакеты стирали и повторно использовали из-за дефицита. Но теперь причина другая – наоборот, избыток пакетов. По мнению чиновника, такая практика положительно скажется на экологии и сократит потребление пластика.

На одном из совещаний мэр сообщил, что его преподаватель английского языка уже практикует стирку пакетов.

"Человек самодостаточный и может себе позволить. Но это не про деньги, это про уважение к природе, экологии и завтрашнему дню Казани", - отметил градоначальник.