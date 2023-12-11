11 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Москве и Петербурге определили места под конечные станции ВСМ

В Москве и Петербурге определили места расположения конечных станций высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая должна быть готова в 2028 году.

Власти двух столиц сейчас готовят землеотводы. Участки уже выбраны. В Москве станция расположится за зданием Федеральной таможенной службы, рядом с Ленинградским вокзалом. В Санкт-Петербурге – на месте Кокоревских складов, чуть не доезжая Московского вокзала, с выходом на Лиговский проспект, сообщили представители РЖД на совещании в Совете Федерации.

РЖД сейчас ведет проектирование ВСМ, в том числе работает над компоновкой поездов (составы, вагоны, сидения в них). До конца декабря планируется представить финальные материалы по финансированию проекта, сообщил директор департамента госполитики в области ж/д транспорта Минтранса РФ Александр Федорчук. По поездам поставлена задача сделать их полностью российскими. Предполагается, что вместимость состава будет 400-460 человек.

Теги: всм, вокзал, ржд


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