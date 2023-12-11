Тюменца осудили на пожизненное за двойное убийство и покушение на убийство

В Тюмени вынесен приговор 38-летнему местному жителю, обвиняемому в двойном убийстве и покушении на убийство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

19 февраля обвиняемый, вооружившись ножом, приехал в одну из квартир дома по ул. Тульской для выяснения отношений с бывшей женой. Во время ссоры обвиняемый нанес удары ножом двум женщинам и мужчине, находившимся в квартире. В результате мужчина 1987 года рождения и женщина 1957 года рождения погибли на месте происшествия. Потерпевшая была госпитализирована. После убийства обвиняемый скрылся с места происшествия.

Как сообщили в областной прокуратуре, проведенная по делу судебно-психиатрическая экспертиза признала подсудимого вменяемым.

Как сообщили в областной прокуратуре, суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима и принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания основного наказания.



Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей и родственников погибших компенсацию морального вреда на общую сумму 2,7 млн рублей.