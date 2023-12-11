11 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловским депутатам Госдумы выдадут Lada Granta вместо иномарок

У депутатов Госдумы от Свердловской области отберут иномарки и выдадут Lada Granta для поездок к избирателям. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, сообщает РБК.

Сейчас в области ищут подрядчика, который мог бы предоставить услуги по аренде отечественного авто с водителями для депутатов Госдумы восьмого созыва в 2024 году. При этом сумма из свердловского бюджета на 2,6 млн превысит аренду иномарок в предыдущие три года, составив 15,6 млн рублей.

"Для оказания услуг должны быть представлены высоколокализованные автомобили отечественного производства", - говорится в техзадании.

Всего планируется приобрести 13 автомобилей не позднее 2022 года выпуска. Двигатель с объемом не менее 1,6 л. и мощностью не менее 83 л.с. Под эти характеристики подходят Lada Granta, а также Niva Legend.

Напомним, в августе на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности глава государства Владимир Путин заявил, что госслужащим необходимо пересесть на российский автопром.

Теги: Госдума, депутат, Lada Granta


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