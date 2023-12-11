Посол РФ в Израиле: Москва рассчитывает на днях завершить эвакуацию из Газы

Москва рассчитывает в ближайшие дни завершить массовую эвакуацию граждан из сектора Газа, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

По словам посла, на сегодняшний день из зоны конфликта удалось эвакуировать более тысячи человек, они доставлены на территорию России.

"К сожалению, несколько десятков российских граждан и палестинцев, которые являются ближайшими родственниками, до сих пор по неизвестным для нас причинам не вышли из сектора Газа", - сообщил Викторов в эфире телеканала "Россия-24".

"Можно предполагать самые неприятные сценарии", - добавил он.

В начале декабря сообщалось, что в зоне боевых действий в секторе Газа остаются еще 150-200 россиян, их планируется вывезти.

1 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС в секторе Газа. Сообщалось, что израильские истребители наносят удары по террористическим объектам ХАМАС в анклаве. Также в ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории.

В Кремле прокомментировали возобновление боев в секторе Газа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что несмотря на возобновление боев, Москва продолжит контакты со сторонами для освобождения остающихся в заложниках граждан России.