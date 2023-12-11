В ЖК "Репин Парк" в Екатеринбурге прорвало трубу. Затопило подвал и паркинг

В аномальные для уральского декабря морозы жители ЖК "Репин Парк" в Екатеринбурге столкнулись еще и с потопом. Из-за прорыва трубы затопило паркинг и весь подвал. В последнем глубина воды приближается к метру. Жильцы уверяют, что авария произошла еще в пятницу, однако на протяжении всех выходных проблема так и не была решена.

"УК с пятницы знала о имеющемся порыве в подвале, в результате чего сегодня было отключение холодной и горячей воды, так как затапливает подземный паркинг и подвал. Отопление в доме также с пятницы не соответствует нормам, но зато УК не забывает присылать жильцам дома уведомления об имеющихся незначительных задолженностях по оплате жилья и коммунальных услуг", - передает слова местного жителя паблик "Инцидент Екатеринбург".

Как сообщили Накануне.RU в УК Лига ЖКХ, проблема действительно в прорыве трубы. На данный момент специалисты уже устраняют причину аварии.