Главврачи представили костромским студентам свои учреждения

По поручению губернатора Сергея Ситникова представители лечебных учреждений Костромской области встречаются со студентами медицинских вузов с целью привлечения их на работу в регион.

Как сообщает пресс-служба губернатора Костромской области, в очередной встрече со студентами Ярославского медицинского университета приняли участие директор регионального департамента здравоохранения Николай Гирин, руководители медицинских учреждений Костромы и области. Это главврачи родильного дома, окружных больниц Костромы, областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф, областной детской больницы, Кадыйской районной больницы, Буйской и Вохомской ЦРБ.

Главврачи выступили с презентациями своих медицинских учреждений, рассказали о социальных льготах и других мерах поддержки молодых специалистов. На ярмарке вакансий присутствовали студенты выпускных курсов. Некоторые из них обучаются по целевым направлениям, однако большая часть студентов не заключали договора с больницами. Именно к этой категории студентов преимущественно были обращены выступления главных врачей.

Костромская область по инициативе главы региона Сергея Ситникова реализует комплекс мер поддержки для привлечения кадров в систему здравоохранения. Для студентов-целевиков введены дополнительные стипендии. При трудоустройстве в больницы выпускникам предоставляется служебное жилье, производятся выплаты за съем квартиры или компенсации ипотечных платежей. Медики дефицитных специальностей получают единовременную выплату в полмиллиона рублей.

«Наше учреждение – главное в регионе по педиатрии. На территории больницы сейчас строится лечебно-диагностический корпус, в котором будет клинико-диагностический центр, операционный и реанимационный блок. Именно в этот корпус нам нужны новые кадры. И мы готовы дать направления на целевое обучение в ординатуре», - рассказала главный врач Костромской областной детской больницы Ольга Баранова.

В окружной больнице №1 единовременная выплата в размере 75 тысяч рублей действует для трудоустроившихся на должность участкового врача-терапевта. Также врачам, которые впервые трудоустроились после окончания учебного заведения, в течение года производится дополнительная выплата.

В настоящее время в медицинских вузах страны по целевым направлениям от Костромской области обучаются более 700 человек.