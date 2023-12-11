11 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Родители 11-летнего уральца заплатят за устроенную их сыном пальбу из пневматики 

В Ивделе 11-летний школьник устроил стрельбу из пневматического пистолета, ранив одного из сверстников. О последствиях недетских разборок Накануне.RU сообщили в пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел еще в январе 2023 года. 18 числа мальчик 2012 г.р., гуляя на городской площади, несколько раз выстрелил из пневматического газобаллонного пистолета в сторону находившихся на площади детей. Один из них попытался остановить школьника, в ходе чего завязалась ссора. В результате малолетний владелец оружия выстрелил 9-летнему мальчику в лицо.

Согласно заключению судебно-медицинского освидетельствования, при осмотре у несовершеннолетнего обнаружен перелом 1 правого зуба и травматическая экстракция 2-го правого зуба нижней челюсти. Прокурор Ивделя направил иск в суд в защиту интересов пострадавшего, требуя взыскать с семьи юного гангстера компенсацию морального вреда в размере 70 тыс. рублей.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Решение суда не вступило в законную силу. Помимо этого, органами системы профилактики законный представитель подростка привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Теги: пневматика, выстрел, компенсация, суд, Ивдель


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