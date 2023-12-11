11 Декабря 2023
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Фото: скриншот с youtube-трансляции

Запад хочет сменить Зеленского на Залужного, Буданова, Ермака, Арестовича или Кличко - СВР

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил о планах Запада "сменить" президента Украины.

"Высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского", - говорится в заявлении Нарышкина, распространенном пресс-службой СВР.

По данным российской разведки, в качестве альтернативы Зеленскому в Брюсселе рассматривают Валерия Залужного (командующий ВСУ), Кирилла Буданова (глава ГУР ВСУ), Сергея Ермака (глава офиса президента Украины), Алексея Арестовича (бывший советник офиса президента Украины) и даже Виталия Кличко (мэр Киева).

"На Западе считают, что Зеленский слишком далеко зашел, при необходимости не сможет стать стороной переговоров с РФ для "замораживания" конфликта. <…> Среди причин возможной замены Зеленского Западом называются его "бесконечное хамство" и утрата способности маневрировать в конфликте с Россией", - говорится в заявлении.

О сроках "замены" сообщается размыто: "потребность замены Зеленского может возникнуть уже в скором времени".

"В Брюсселе рассматривают сценарий прекращения огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал", - добавляет Нарышкин.

Теги: владимир зеленский, свр, запад


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