Рогозин оформил своими помощниками в СовФеде командиров добровольческих батальонов

Сенатор от исполнительной власти Запорожской области Дмитрий Рогозин оформляет своими помощниками в Совете Федерации "людей с фронта".

"Взял за правило оформлять своими помощниками людей с фронта - героев Специальной военной операции", - сообщил Рогозин в своем Telegram-канале.

"Мои боевые товарищи - старшие офицеры, принявшие на себя командование русскими добровольческими батальонами. На войне человека лучше видно. А мне нужны лучшие. Теперь они станут помощниками Сенатора России и продолжат командовать своими добровольческими батальонами", - написал Рогозин.

Ранее он заявил, что работа в Совете Федерации не помешает ему находиться на фронте.

После увольнения из Роскосмоса Рогозин долгое время оставался без государственной должности, с началом СВО направился в зону конфликта добровольцем.