11 Декабря 2023
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Фото: CGTN на русском, скриншот видео

В Мариуполе передумали сносить 80 объектов – их будут восстанавливать

В Мариуполе неподключенными к теплу остаются около 80 объектов, которые вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин назвал "тяжелыми". "[Их] изначально планировали под снос, но после детального изучения приняли решение восстанавливать", - сообщил Хуснуллин.

В целом подключение тепла в городе выполнено на 90%.

Также вице-премьер сообщил, что на центральных улицах города приведено в порядок 500 тыс. кв. метров фасадов домов.

"В целом план по восстановлению Мариуполя выполняется. Подвели итоги года и начали составлять план на следующий в рамках совещания. Говорили также о том, что большой объем работы ведется по восстановлению ИЖС, но идет он недостаточными темпами. Необходимо ускориться. Как и в запуске предприятий в 2024 году согласно программе социально-экономического развития. Для этого создаются все условия, в том числе в новых регионах работает свободная экономическая зона", - заявил вице-премьер.

Теги: мариуполь, восстановление, марат хуснуллин


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