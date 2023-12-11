РСПП высказался против законопроекта о локализации автомобилей такси

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил против проекта закона главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова и депутата от "Единой России" Владимира Гутенева, который наделяет кабмин правом устанавливать требования по уровню локализации легковых автомобилей такси.

Об этом следует из письма РСПП в адрес министра транспорта РФ Виталия Савельева и министрам транспорта субъектов. В документе от лица рабочей группы агрегаторов такси и цифровых платформ говорится необходимость увязать требования о локализации с выделением субсидирования на покупку машин такси, что позволит не только перенаправить дополнительные средства на производство локализованных автомобилей, но и повысить заинтересованность автопроизводителей в выпМаленькаяуске и регулярном обновлении подвижного состава такси, сообщают "Ведомости".

Ранее комиссия по транспорту Государственного совета России, который возглавляет глава государства Владимир Путин, поддержала внесение в законодательство изменений, которые наделят кабмин правом требовать локализации автомобилей для легкового такси.