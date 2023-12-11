Конституционный суд защитил право работников на компенсацию за работу в выходные

Конституционный суд России постановил, что неиспользованные отгулы, предоставленные вместо двойной оплаты труда в выходные, должны быть заменены денежной компенсацией при увольнении сотрудника.

На ст. 153 Трудового кодекса пожаловались четыре жительницы Нерюнгри, которые работали в бухгалтерии холдинговой компании "Якутуголь" и по указанию руководства систематически трудились в выходные. За это им предоставлялась одинарная оплата и дополнительные неоплачиваемые выходные. У женщин за несколько лет накопилось от 80 до 300 таких дней, использовать которые они могли только по согласованию с руководством. В 2021 году при сокращении штата сотрудниц уволили, но взыскать задолженности по повышенной оплате труда в выходные взамен неиспользованных отгулов им не удалось.

Статья 113 ТК устанавливает запрет на привлечение работников к работе в выходные и праздники за исключением предусмотренных этой статьей случаев. Когда работник привлекается к такой работе, она подлежит компенсации. По общему правилу работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Но ч. 4 ст. 153 ТК предусматривает возможность сторонам трудовых отношений избрать иной способ компенсации – в виде предоставления работнику отгула. В этом случае работа в выходной или праздник оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит, сообщают "Ведомости".