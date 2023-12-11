МИД РФ сообщил, чем закончится конфликт на Украине

Конфликт вокруг Украины завершится переговорами с западными хозяевами киевских марионеток.

Как сообщил в эфире телеканала СTV посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, в настоящее время Запад не демонстрирует желания договариваться и не говорят, что готовы сесть за стол переговоров.

Дипломат указал, что условия для начала переговоров созреют, "когда выдохнутся спонсоры, когда политические амбиции улягутся", а также когда граждане Украины поймут, что сегодняшняя власть в стране - "это же не украинская власть".

Мирошник отметил, что Россия будет освобождать территорию Украины, "пока вариантов сосуществования с этим режимом я на самом деле совершенно не вижу".

Как напомнил дипломат, в ходе проходивших в течение нескольких лет в Минске переговоров по Донбассу представители Украины намеренно уходили от решения вопросов.