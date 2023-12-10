В Кремле раскрыли, о чем поговорили Путин и Нетаньяху

Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в пресс-службе президента России.

В центре внимания политиков была острая ситуация в зоне палестино-израильского конфликта. В частности, обсуждалась катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа.

"Российская сторона готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта. Кроме того, выражена обоюдная заинтересованность и далее взаимодействовать в вопросах эвакуации российских граждан и членов их семей, а также освобождения удерживаемых в Газе израильтян", - раскрыли детали разговора в Кремле.

Также было условлено о продолжении контактов.

Ранее спецслужба Израиля пообещала уничтожать членов радикального движения ХАМАС по всему миру.