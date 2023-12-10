Губернатор Астраханской области рассказал, как регион готовится к новогодним праздникам

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал в своем телеграмм-канале о подготовке региона к предстоящим новогодним праздникам.

В регионе при поддержке национального проекта «Культура» планируют организовать более 500 праздничных мероприятий.

В частности, 23 и 24 декабря в Кремле состоится премьера концертной программы «Волшебный фонарь». Все средства от продажи билетов на это мероприятие будут направлены в фонд поддержки участников СВО.

"По традиции на Соборной площади Кремля установим большую ель. Здесь же будут работать два катка: один для взрослых, а второй – для детей. В этом году к ним прибавится ещё и ледяная горка. Площадки будут доступны для посещения с 8.00 до 20.00", - сообщил Игорь Бабушкин.

А с 20 декабря будут организованы социальные сеансы, с 1 января посещение будет доступно для всех астраханцев.

"Обязательно приходите!", - пригласил жителей региона губернатор.