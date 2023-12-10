В Пермском крае произошел пожар в доме престарелых

В Прикамье потушили пожар в доме престарелых. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Пермскому краю, сегодня днем поступил сигнал о возгорании в Соликамском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Еще до приезда пожарной охраны персоналом были оперативно эвакуированы 38 человек. Людей перевели со второго этажа на первый, где не было задымления.

Прибывшие огнеборцы установили, что происходит тление матраца в палате на втором этаже. Его удалось оперативно потушить. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

По данным МЧС, в результате пожара пострадавших нет. Сейчас выясняются обстоятельства и причины инцидента.