10 Декабря 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: kremlin.ru

Путин: будущее России зависит от боевой работы участников СВО

Владимир Путин считает, что будущее России зависит от боевой работы участников специальной военной операции. Об этом президент заявил в программе "Москва. Кремль. Путин".

"От вашей боевой работы очень многое зависит, будущее России, это очевидно", - сказал Путин во время общения с Героями России, которых на этой неделе он награждал в Кремле.

По мнению главы государства, жизнь на фронте, когда стреляют – это "гораздо все сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами героев в кремлевских павильонах".

Напомним, ранее Кремль опубликовал диалог Владимира Путина с Героями России, в ходе которого президент объявил о желании остаться на своем посту еще на шесть лет.

Теги: Путин, СВО, Россия, будущее


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